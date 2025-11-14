Recinto es local de votación: Techo del baño de un liceo de La Serena se desploma a días de las elecciones

14 nov. 2025 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del jueves, el techo del baño del Liceo Gabriel Mistral de La Serena, en la región de Coquimbo, se desplomó repentinamente. El hecho generó preocupación tanto por la seguridad de los estudiantes, como también por el hecho de que el recinto es un local de votación para las elecciones del domingo.

Techo del baño de liceo se desploma

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui explicó que el desprendimiento, que afectó al baño de estudiantes del segundo piso, ocurrió a eso de las 14:00 horas, momentos en los que los escolares se aprestaban a retornar a clases tras su horario de almuerzo.

Si bien no se registraron personas lesionadas por la caída del techo, el diario El Día informó que ya existía una denuncia previa sobre el deterioro de la infraestructura del centro educativo.

En las imágenes publicadas por el mismo medio se puede ver una gran cantidad de material sólido que se desprendió desde el cielo raso de la techumbre, cayendo sobre los lavamanos, el pasillo y los cubículos del sanitario.

El Día

Ante esta situación, el SLEP Elqui anunció la suspensión de clases para este viernes, indicando que se dispondrá de "técnicos contratistas para la reparación y habilitación de los baños, efectuándose trabajos los días viernes 14 y sábado 15 de noviembre".

El Día

¿Qué pasará con las elecciones?

La situación también puso entredicho la operatividad del recinto para las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16 de noviembre; sin embargo, indicaron que el local de votación funcionará con normalidad.

"No afectará el desarrollo del proceso eleccionario, porque el liceo dispone de otros baños con funcionamiento normal", se indicó en un comunicado de la autoridad educativa.

