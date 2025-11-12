La increíble petición de un jardinero español: Pidió teletrabajar dos días a la semana

12 nov. 2025 - 12:36 hrs.

Si bien después de la pandemia se ha hecho cada vez más común la posibilidad de realizar teletrabajo, existen ciertas profesiones u oficios que demandan que las labores deban ser presenciales. Es por eso que el caso de un jardinero ha llamado la atención en España.

El trabajador en cuestión solicitó poder teletrabajar dos días a la semana, como establece el reglamento de su empleador. Sin embargo, su petición —como era de esperar— fue rechazada por el Ayuntamiento de Torrevieja, institución a cargo del gobierno local.

De acuerdo con el reglamento de la entidad, se establece que, en caso de adscribirse al teletrabajo, este siempre será en una modalidad mixta, voluntaria, reversible, autorizada y compatible con la presencial, restringida a dos días por semana.

[sgteNota][id]1006[/id][idArt]505137[/idArt][/sgteNota]

La negativa de la institución ante la solicitud del trabajador

No obstante, la institución justificó su determinación "porque su puesto no es susceptible de adaptarse a esta modalidad", según lo recogido por el portal El Periódico.

Algunos de los trabajadores que también han recibido una negativa por parte del ayuntamiento presentaron recursos de reposición, pero estos fueron igualmente rechazados, al menos en el caso de los empleados del Departamento de Parques y Jardines.

Estos funcionarios son los encargados de realizar labores de mantenimiento, albañilería, carpintería, podas y jardinería. En ocasiones también desempeñan otras funciones, pero nunca trabajos administrativos o de oficina.

En el departamento al que pertenece el trabajador, se le tiene asignado el mantenimiento y la vigilancia de las zonas verdes públicas, además de tareas auxiliares relacionadas con obras y servicios municipales.

Para argumentar su petición, el jardinero sostuvo que actualmente se desempeña en el área de Tesorería. Sin embargo, ni él ni el Ayuntamiento aclararon cuáles son sus funciones en dicho departamento, donde efectivamente la mayoría de los empleados sí realiza teletrabajo.

Todo sobre Sucesos