Mujer miembro del Tren de Aragua es detenida en España: Usaba cuentas bancarias chilenas para recibir dineros de ilícitos

11 nov. 2025 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Gracias a una notificación roja de Interpol, el equipo de fugitivos de la Policía Nacional de España detuvo en la ciudad de Murcia a una mujer integrante del Tren de Aragua, acusada de cometer diversos delitos en Chile como miembro de la peligrosa banda de crimen organizado.

Se trata de una ciudadana venezolana de 38 años, quien habría facilitado cuentas bancarias chilenas para recibir ganancias provenientes de estafas, extorsiones y robos, entre otros delitos. El dinero era transferido a sociedades de fachada creadas por la organización criminal, que posteriormente lo enviaba al extranjero mediante criptomonedas.

La investigación por los delitos de asociación criminal y lavado de activos está siendo llevada adelante por la Unidad de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía regional de Los Lagos, en coordinación con la Brigada de Robos (Biro) Puerto Montt de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué dijeron las autoridades por la detención de la mujer?

El jefe de la Biro Puerto Montt, subprefecto Sergio Castro, destacó que "esta detención es muy exitosa, ya que se logra la captura de una importante mujer que era miembro de la estructura financiera del Tren de Aragua en nuestro país".

Castro agregó que la indagatoria comenzó "a mediados de año y buscó desbaratar a una estructura criminal, básicamente, que estaba compuesta por ciudadanos venezolanos. Producto de la investigación, se estableció que otro sujeto se encontraba fuera de nuestro país, y era el caso de la ciudadana venezolana".

Por su parte, el jefe de Interpol de la PDI, comisario Edgardo del Valle, consignó que el arresto se concretó el pasado viernes y que "a esta persona se le acusa de haber facilitado sus cuentas corrientes, tarjetas de crédito, para recibir dineros ilícito de actividades criminales de esta organización".

"Es muy relevante la cooperación internacional y la utilización del canal de Interpol para la detención de esta persona, y estas diligencias, estas coordinaciones entre países, fueron las que finalmente llevaron a la materialización de esta detención. Interpol es una organización que cuenta con 196 países alrededor del mundo y nos permite conectarnos con todas las policías", destacó.

El comisario explicó que ahora resta que "Chile haga una petición para la extradición de esta ciudadana, a fin de que sea juzgada en territorio chileno".