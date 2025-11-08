Joven desata la ira de su vecino: Anciano la golpeó por estacionarse mal y las autoridades la sancionaron por "conducta temeraria"

08 nov. 2025 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado miércoles, Agustina Robledo pasó a su casa para buscar su equipo de gimnasio tras el trabajo, dejando su auto estacionado afuera de la vivienda por cerca de 10 minutos, todo esto en el barrio de Villa del Parque de Buenos Aires, Argentina.

Hasta ahí la situación no tenía nada de extraño; sin embargo, el breve lapso que el auto estuvo en la calle fue suficiente para desatar la ira de su vecino jubilado, quien terminó golpeándola en el rostro tras acusarla de bloquear la entrada a su garaje.

La ira de un jubilado por un auto mal estacionado

De acuerdo a Todo Noticias (TN), los hechos ocurrieron a eso de las 16:30 horas, cuando Agustina advirtió que su vecino de 80 años estaba golpeando su vehículo y salió a interpelarlo: "¿Qué haces? Le pegaste una patada a mi auto", se escucha en el video grabado por la joven.

"¿Qué problema te hacés?", le contestó el hombre que tras escuchar que lo estaban grabando se acercó a la joven y le pegó un combo en el rostro. Agustina mostró en el video su labio cortado y como el hombre detuvo su agresión solo tras la intervención de otro vecino.

La violenta situación llegó a la justicia, donde el jubilado fue imputado por "lesiones leves agravadas por violencia de género" y se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima. De hecho, si se llegan a cruzar por el barrio, el hombre deberá mantener una actitud "cordial y respetuosa" con la joven de 23 años.

Joven termina con la licencia suspendida

Pero no todo salió bien para Agustina, ya que en paralelo a la viralización de su caso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anunció que le había suspendido la licencia de conducir a la joven por "conducta temeraria" al volante.

El organismo informó que recibió varias denuncias anónimas contra Robledo, comprobándose además varios videos de redes sociales donde "la conductora se mostraba manejando a más de 150 kilómetros por hora y grabándose al mismo tiempo, como si fuera un logro".

"Quizás todo esto me pasó por algo. Yo manejaba de esa manera y hoy ya no lo hago más. Entendí el peligro que representaba. Soy creyente y creo que Dios me puso esto en el camino para que aprenda. Siento que fue una señal, un límite para cambiar antes de que pasara algo peor", lamentó Agustina tras su sanción.

