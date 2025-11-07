Doctor fue al hospital donde trabajaba por una tos, le dieron un medicamento equivocado y murió en Reino Unido

07 nov. 2025 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación forense en el Reino Unido ha generado conmoción tras revelarse que Ray McMahon, doctor y profesor de 68 años, falleció después de que los profesionales de salud del hospital público donde trabajaba le administraran una dosis de medicamento equivocado y demasiado fuerte, resultando en una sobredosis fatal.

Según reportó The Sun, McMahon sufrió un paro cardíaco apenas cuatro días después de ingresar con fiebre, pérdida de apetito y tos. El incidente fue esclarecido en el Tribunal Forense de Manchester durante una investigación sobre las circunstancias de su muerte.

El inicio de los hechos

Todo inició cuando el profesional fue trasladado al hospital de Wythenshawe en ambulancia en la madrugada del 14 de febrero para ser tratado por una infección pulmonar.

El 18 de febrero fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Agudos debido a que su estado empeoró y requería mayor apoyo médico.

Ese mismo día, un especialista en enfermedades infecciosas le había aconsejado que, si su estado no mejoraba, se le administrara anfotericina liposomal, un fármaco utilizado para presuntas infecciones pulmonares por hongos.

Sin embargo, un farmacéutico en prácticas cometió el error de recetar el medicamento incorrecto al buscarlo en una nevera cuando, en realidad, el medicamento correcto estaba guardado en un estante cercano.

Una “cascada de errores” le costó la vida

La doctora Katherine Adjukiewicz, en representación del Manchester University NHS Foundation Trust, admitió que se había producido una “cascada de errores” en la atención brindada al profesor McMahon.

El forense Zak Golombeck afirmó que al profesor se le administró una sobredosis de medicación equivocada y que la negligencia contribuyó a su muerte.

“El hospital de Wythenshawe le falló”

La esposa del profesor McMahon, Claire McMahon, expresó en el tribunal su profunda decepción, angustia y tristeza por lo sucedido.

Señaló que su familia está “devastada por los hechos, especialmente considerando que Ray dedicó toda su vida al NHS”. Además, sostuvo que como paciente, “el hospital de Wythenshawe le falló al cometer errores médicos graves que costaron su vida".

