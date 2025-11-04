"Creo que soy ella, pero estoy agotada": Joven que dice ser Madeleine McCann llora durante juicio en su contra

04 nov. 2025 - 15:19 hrs.

¿Qué pasó?

Julia Wandelt, joven polaca de 24 años que desde 2022 asegura ser Madeleine McCann, está siendo juzgada por constantes acosos a la familia de la niña británica desaparecida en 2007 en un complejo vacacional de Portugal.

En pleno juicio en su contra, llevado a cabo de Reino Unido, la mujer rompió en llanto y declaró ante el tribunal que "no había hecho nada malo".

¿Qué dijo la joven que dice ser Madeleine McCann?

La joven ha afirmado en reiteradas ocasiones que ella podría ser Madeleine McCann, sin embargo, pruebas de ADN han descartado esa hipótesis. Por ello, evidentemente resignada, Wandelt declaró ante el tribunal: "En realidad, ya no me importa. Estoy harta de esto. Ya no me importa. Si la gente dice que no lo soy, me da igual".

Respecto a las constantes llamadas telefónicas y mensajes de voz a los padres de Maddie, la joven explicó que "simplemente no podía creer que los padres de un niño desaparecido no quisieran seguir la pista".

Más tarde, entre llantos, dijo: "Estoy absolutamente agotada. Solo quiero saber quién soy. ¿Por qué estoy aquí? No he hecho nada malo."

A pesar de que el fiscal Michael Duck KC la confrontó, Wandelt manifestó: "Creo que soy ella. Los recuerdo. Pero estoy agotada. Estoy dispuesta a decir que estoy de acuerdo con esto (las acusaciones en su contra) porque estoy agotada".

Por último, ante las acusaciones de que había alterado fotos para parecerse a McCann, la joven argumentó que "en aquel momento creí que se trataba de una comparación honesta hecha por algunos de mis seguidores".

Todo sobre Madeleine McCann