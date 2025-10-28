Joven que dijo ser Madeleine McCann aseguró que recordaba cómo fue su secuestro: Aún se cuestiona su identidad

28 oct. 2025 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se llevó a cabo en el Reino Unido una nueva jornada de juicio en contra de Julia Wandelt, joven polaca de 24 años que por años aseguró haber sido Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 en un complejo vacacional de Portugal.

La mujer es acusada de haber hostigado desde 2022 a la familia McCann, y esta jornada se reveló que incluso le dijo a la madre de Maddie que recordaba pasajes de cómo la habían secuestrado.

Dijo tener fragmentos del secuestro

Entre los múltiples mensajes que Wandelt le envió a Kate McCann, madre de la niña desaparecida, uno de ellos describía un recuerdo que la polaca tenía supuestamente justo de antes de haber sido secuestrada.

Ante ello, su abogado le dijo: "Parece que está usted recordando el secuestro de Madeleine que tuvo lugar en Portugal".

Wandelt respondió que era un recuerdo que le llegó en fragmentos y aseguró que no tenía intención de causarle ninguna angustia a Kate cuando se lo envió, según consignó BBC.

En el mensaje también le decía que ella "realmente creía" que era Madeleine. "Por favor, no piense que Madeleine está muerta. Esta es una oportunidad. No le costará nada hablar conmigo", le escribió.

Aún duda de su identidad

A pesar de que una prueba de ADN descartó que Julia Wandelt fuera Madeleine McCann, la joven afirmó que aún se cuestiona su identidad.

Además, negó haber afirmado ser Madeleine para llamar la atención o para ganar dinero, y afirmó que "no podría curarme de mi trauma si nunca llego a saber quién soy".