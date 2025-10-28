Encuentran momificada a una joven de 23 años en su departamento en Reino Unido

28 oct. 2025 - 19:38 hrs.

La policía de Bolton, en Gran Manchester, Reino Unido, encontró el cuerpo momificado de una joven de 23 años al interior de su departamento, un hallazgo que impactó a los habitantes de la localidad.

Más tarde se confirmó que se trataba de Charlotte Leader, quien llevaba un año sin vida en una cama dentro de la vivienda. Los restos fueron hallados el pasado 6 de agosto en medio de un control de bienestar.

La madre notificó la desaparición de la joven

La desaparición de Charlotte ocurrió en septiembre de 2021, luego de que su madre notificara que no tenía noticias de ella. Los vecinos también señalaron no haberla visto hace tiempo, lo que derivó en diligencias que por años no tuvieron éxito.

Tras dar recientemente con el paradero de la joven, una inspectora de la policía reveló que hallaron mensajes de ella a ChatGPT en julio de 2024 en los que mencionaba problemas con la comida, informó Mirror.

Stephen Teasdale, forense adjunto, explicó que Charlotte "sufría problemas de salud mental", añadiendo que "con el tiempo, se convierte en una extraña para la familia, rechaza a la gente y también se desvincula de los servicios de salud mental".

Charlotte Leader / Mirror

El cuerpo estaba momificado

El doctor Andrew Coates, patólogo del Royal Bolton Hospital, detalló que sería difícil examinar el cuerpo de la afectada, considerando que estaba momificado, algo que no es extraño teniendo en cuenta que perdió la vida hace alrededor de un año.

En este sentido, los agentes indicaron que no había pruebas suficientes para determinar su causa de muerte, en un caso que remeció al Reino Unido.

Todo sobre Sucesos