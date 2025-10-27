Un puente con una "dama de blanco" que aparece: El sitio en Argentina donde ocurren misteriosos accidentes

27 oct. 2025 - 11:34 hrs.

En un verdadero enigma se ha transformado el puente sobre el arroyo Yazá, un lugar en Argentina que ha llamado la atención por las distintas muertes registradas en ese sitio. En el vecino país, incluso se han manejado teorías paranormales para explicar la situación.

Este domingo, de hecho, nueve personas fallecieron luego de que un bus chocara y cayera al vacío. Esta tragedia ha alimentado la historia de un mito que ha sido popularizado por los lugareños.

En ese sentido, muchas personas aseguran haber visto a una misteriosa mujer vestida de blanco, quien aparecería por las noches ante los conductores que llegan a la zona del puente.

Las historias que rondan a los accidentes automovilísticos en el puente

De acuerdo con los vecinos que suscriben esta historia, todo se remonta a fines de la década de los 80, cuando una joven, pocos días antes de casarse, cayó del camión de su padre y murió en el lugar.

Se trataría de Margarita, una mujer de 18 años que estaba comprometida con un joven, relación que no contaba con la aprobación de su padre, según consigna el medio trasandino Clarín.

Una noche, cuando ambos regresaban en el camión, el padre realizó un último intento para que su hija desistiera de casarse.

Todo terminó en una discusión, y nunca quedó claro si la mujer se arrojó del camión en movimiento o si accidentalmente la puerta se abrió en la curva cercana al puente, provocando su caída. Desde entonces, su alma permanecería en el lugar, según los relatos.

La "otra" historia

Pero no es la única historia. Existe otra versión que también tiene adherentes, la cual explica la constante aparición del fantasma de una mujer en la carretera. Algunos vecinos creen que se trata del alma en pena de Antonia Pacheco, una profesora de la zona.

Según las creencias, Pacheco habría tenido una relación con el capataz de un establecimiento, sin saber que este estaba casado. La mujer se enteró cuando el hombre no quiso reconocer al hijo que ella esperaba, situación que la habría llevado a quitarse la vida arrojándose al arroyo.

"Ella se aparece porque está asustada y pide ayuda. No le quiere hacer mal a nadie, pero le tienen miedo. Ojalá algún día tenga paz esa pobre mujer. Ojalá descanse", sostuvo un lugareño.

Por años, una serie de accidentes automovilísticos se han registrado en la zona, cobrando decenas de vidas. Cada vez que ocurre alguno, se revive la historia de una mujer que aparece y se esfuma, siendo esta la presunta responsable de los lamentables hechos.

