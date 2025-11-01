Ataque con arma blanca en tren del Reino Unido dejó varios heridos

01 nov. 2025 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

La policía británica anunció que un ataque con arma blanca a bordo de un tren el sábado en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, dejó varios heridos, y precisamente que dos personas fueron detenidas.

"En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas", declaró la policía británica de transportes en X, y añadió que "dos personas fueron detenidas".

"Varias personas fueron trasladadas al hospital", indicó la policía.

La empresa ferroviaria London North Eastern Railway (LNER) informó que todas sus líneas se cerraron mientras los servicios de emergencia se ocupaban del incidente en la estación de Huntingdon, localidad de la región de Cambridge donde se detuvo el tren.

LNER, que presta servicios ferroviarios en el este de Inglaterra y Escocia, instó a los pasajeros a no viajar y advirtió de "importantes perturbaciones".

