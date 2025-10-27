Hombre recibe "cara impresa en 3D" en Reino Unido: Había sido atropellado por conductor ebrio y quedó desfigurado

27 oct. 2025 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre que había perdido casi la mitad de su rostro se sometió a una sorprende operación que le permitió convertirse en la primera cara impresa con tecnología 3D implementada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS).

El accidente

Dave Richards, de la ciudad Devon, estaba en bicicleta con dos de sus amigos en julio de 2021 cuando un conductor que hablaba por teléfono y manejaba bajo los efectos del alcohol comenzó a acercarse a ellos a gran velocidad.

El hombre de 75 años contó a The Sun que en ese momento el auto "quería esquivarnos, pero había un vehículo que venía en sentido contrario, así que o chocaba contra el coche o chocaba contra nosotros".

Sus dos amigos fueron arrojados a un costado de la vía, pero Dave no corrió con la misma suerte: quedó atrapado debajo del auto y fue arrastrado por el suelo mientras el motor y el escape le quemaban un lado del cuerpo.

De milagro sobrevivió, aunque sufrió una fractura en la espalda, la pelvis y múltiples costillas en un lado del cuerpo. Un costado de su cara sufrió graves quemaduras y terminó desfigurada, incluido el ojo, la nariz y parte del cuello.

"Los cirujanos intentaron salvarme el ojo, pero les preocupaba que cualquier infección pudiera propagarse desde mi ojo a través del nervio óptico hasta el cerebro, por lo que me extirparon el ojo", contó.

Prótesis en 3D

Mientras permanecía hospitalizado, dos médicos le plantearon la posibilidad de aplicarle una prótesis con tecnología 3D. Dave accedió y recibió una prótesis facial hecha a medida, que además coincidía con el color de su cabello, piel y ojos.

"Me llevó mucho tiempo sentirme cómodo con mi imagen, con cómo pensaba que la gente me miraba y qué pensaban de mí, pero he avanzado mucho en ese aspecto", sinceró.

En la actualidad, Dave volvió a andar en bicicleta, mientras que el hombre que lo atropelló a él y a sus amigos fue encarcelado por tres años y se le prohibió conducir durante siete, aunque se cree que fue liberado después de 18 meses.

El antes y después de Dave Richards

Antes del accidente / Crédito: SWNS

Así quedó tras el accidente / Crédito: SWNS

Así quedó tras la prótesis / Crédito: SWNS