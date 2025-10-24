Hombre que hacía contenido para adultos mató a una pareja y ocultó sus restos en maletas: Fue condenado a cadena perpetua

24 oct. 2025 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

A cadena perpetua con un mínimo de 42 años de prisión fue condenado Yostin Andrés Mosquera, hombre que asesinó a una pareja, arrojó sus restos en maletas y guardó sus cabezas en un refrigerador, en la ciudad de Londres, en Reino Unido.

Bailó desnudo tras el crimen

El hombre de 35 años conoció a una de sus víctimas por Internet antes de viajar a Inglaterra en julio de 2024 para participar en actos sexuales con él, según se dijo en el juicio. Ambos lo acogieron en su casa e incluso realizaron paseos a la playa juntos.

The Sun publicó que fue durante una de estas sesiones sexuales cuando apuñaló a Albert Alfonso, de 62 años, y le realizó múltiples cortes. El feroz crimen fue captado por una cámara que el propio asesino había instalado en el dormitorio de la pareja.

Tras asesinarlo, comenzó a cantar y bailar desnudo mientras estaba cubierto de sangre. Más tarde, golpeó a Paul Longworth, de 71 años, con un martillo en el cráneo y lo asesinó.

Tras el doble crimen, intentó sin éxito ingresar a sus cuentas bancarias y robarles 4 mil libras (más de $5 millones).

Fue capturado y sentenciado

El sujeto desmembró y decapitó a los dos hombres, guardó sus cabezas en un refrigerador y metió sus restos en maletas, las que pretendía arrojar al agua desde el puente colgante de Clifton, a más de 180 kilómetros de distancia, en Brístol.

Sin embargo, una vez en el puente, su actitud sospechosa llamó la atención de personal municipal, que le pidió si podía abrir las maletas, por lo que Mosquera intentó huir, aunque logró ser capturado.

Durante el juicio se acreditó que había estado planificando su macabro crimen durante semanas. El juez Joel Bennathan lo calificó como "crímenes premeditados y completamente perversos" y le dijo: "Usted es ciudadano colombiano y como tal será deportado si alguna vez es liberado".

Durante el juicio, Mosquera se declaró culpable también de posesión de más de 7.000 imágenes sexuales de niños, motivo por el que se le sumaron 16 meses de condena.

Todo sobre Mundo