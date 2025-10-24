Rey Carlos III recibe a Zelenski en la previa a encuentro con aliados en Reino Unido

24 oct. 2025 - 09:03 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, fue recibido este viernes por el rey Carlos III para una audiencia en Windsor, antes de participar en una reunión con los países aliados de Kiev de la Coalición de Voluntarios, informaron los medios británicos.

Se trata del tercer encuentro en Reino Unido entre el monarca británico, de 76 años, y el jefe de Estado ucraniano. Zelenski fue recibido en el Castillo de Windsor, al son del himno nacional ucraniano.

Los aliados de Ucrania tienen previsto reunirse este viernes en la tarde con el primer ministro británico, Keir Starmer, y Zelenski, para debatir el envío de armas de largo alcance a Kiev y tratar de acelerar el uso de los activos rusos congelados.

Ambos temas fueron objeto de arduas discusiones el jueves durante una reunión europea en Bruselas.

Este encuentro de la Coalición de Voluntarios — compuesta por 26 países, principalmente europeos — se celebrará principalmente por videoconferencia.