Mujer ignoró dolor de estómago cuando corría una maratón y recibió trágica noticia: Tenía una temible enfermedad

07 nov. 2025 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

Karina Ureña, joven de 30 años, se preparó durante meses para completar su primera media maratón programada para febrero de 2025 en Estados Unidos. Sin embargo, comenzó a vivir atormentada tras sufrir varios episodios de vómitos y náuseas apenas seis meses antes de la carrera.

Si bien en un principio solo lo atribuyó a cólicos menstruales, los síntomas se intensificaron hasta convertirse en vómitos frecuentes y dolor intenso.

Karina relató, según informó Daily Mail, que pensó que solo era su período. Estaba comiendo sano, corriendo a diario y se sentía más saludable que nunca, por lo que ni siquiera consideraba la posibilidad de tener una enfermedad grave.

Vomitó varias veces durante la carrera

La joven atleta completó la media maratón, aunque admitió que vomitó cinco veces durante esa carrera, pero la terminó. Explicó que “no quería admitir ante sí misma que algo grave pudiera estar mal”.

Frente a esos síntomas graves, Karina acudió a urgencias, aunque los médicos no mostraron mayor importancia. Solo lo atribuyeron a una posible gastroenteritis o un problema hormonal, por lo que le recetaron un medicamento sin realizar pruebas más exhaustivas.

Le encontraron un cáncer de colon en etapa cuatro

En el mes de febrero de este año, la deportista visitó a su médico de cabecera, quien le ordenó realizarse una tomografía. Pero, el estudio reveló lo peor: tenía un cáncer de colon en etapa cuatro con una masa de 9.6 centímetros alojada también en su ovario.

Los médicos le informaron que las células cancerosas se habían originado en su colon, pero que luego se habían extendido a sus ovarios, hígado y pulmones antes de ser detectadas. El bulto en su ovario tenía aproximadamente el tamaño de una naranja pequeña, indicando una diseminación avanzada del cáncer.

El tratamiento

Tras su diagnóstico, los médicos le ofrecieron inicialmente una histerectomía total, una operación para extirparle el útero y los ovarios que, según dijeron, evitaría que el cáncer se extendiera aún más. Sin embargo, para Ureña, que sueña con ser madre algún día, la idea fue devastadora. Expresó que “la idea de perder esa parte de ella era insoportable”.

Después de hablar con sus médicos, en marzo de 2025, Ureña se sometió a una cirugía menor para extirpar el tumor más grande de su ovario derecho. Durante el procedimiento, los médicos también le extrajeron tejido del colon, lo que llevó a que se le colocara una bolsa de colostomía, una bolsa que se lleva en el exterior del cuerpo y que se utiliza para recoger las heces del intestino.

“Al principio fue un shock tremendo”, expresó Ureña, explicando el momento en que descubrió que tenía la bolsa de colostomía. Recuerda despertarse y sentirse completamente diferente. Tras la cirugía, Ureña fue remitida a 11 sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad.

Karina continúa con su tratamiento

Actualmente, continúa su tratamiento y sigue buscando consejo de los médicos sobre si podría haber alguna manera de salvar su útero, manteniendo la esperanza de poder ser madre en el futuro.

Su mensaje a otras personas de su edad es simple pero poderoso: “Escucha a tu cuerpo. No ignores el dolor persistente ni los cambios que no parezcan normales. La prevención puede salvarte la vida”.

Finalmente, reconoce que si hubiera ido al médico antes, tal vez las cosas serían diferentes. Pero sostiene que “lo único que puedo hacer ahora es luchar, y no me voy a rendir”.

