Papá evitó que su hijo matara a 4 niños y luego impidió que la policía le disparara: Fue apuñalado durante el forcejeo

05 nov. 2025 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento episodio se registró hace unos días en Florida, Estados Unidos, después de que un hombre evitó que Trevor Nieves-Gonzalez, su hijo de 22 años, matara a cuatro niños. Más tarde impidió que la propia policía lo abatiera.

Su padre evitó una tragedia

El pasado 2 de noviembre, agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia recibieron un llamado por un joven que ya había herido a una persona y que amenazaba con asesinar a cuatro menores de edad, según publicó People.

Al llegar los policías, se encontraron al joven agresor con un cuchillo en el antejardín de su casa junto a su padre, quien lo había retenido para evitar que agrediera a los niños, quienes se escondieron dentro de la casa ubicada en Delton.

La cámara corporal de uno de los policías captó el momento en que sacó su arma y apuntó contra el agresor, momento en que su padre lo intentó proteger para que no le disparasen.

Escupió e insultó a los policías

La policía y su padre pudieron evitar que el joven soltara el cuchillo de caza que tenía, momento en que dos agentes se le acercaron, sin embargo, el agresor los empezó a insultar y le escupió a uno.

A raíz de ello, los agentes le dispararon con sus pistolas Taser e inmediatamente cayó al suelo y pudo ser detenido.

Recién en ese momento, el padre del detenido les dijo a los policías que su hijo lo había apuñalado en la nuca mientras intentaba retenerlo, aunque quedó fuera de riesgo. De momento, se desconocen las causas de la agresión del joven, pero enfrenta cargos por agresión agravada, abuso infantil y resistencia a la autoridad con violencia.

