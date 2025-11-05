Socialista Zohran Mamdani es electo alcalde de Nueva York: Tiene 34 años, es musulmán y nació en Uganda

05 nov. 2025 - 02:43 hrs.

¿Qué pasó?

Nueva York eligió este martes al izquierdista musulmán Zohran Mamdani como su nuevo alcalde y los demócratas ganaron dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de feroces ataques a sus políticas y a su confesión religiosa por parte del republicano Trump, las élites empresariales y los medios conservadores. Los demócratas también ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, un resultado que sugiere un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie. El alcalde electo dijo que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump. "Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", agregó.

¿Quién es Zohran Mamdani y cómo logró ganar en la ciudad más grande de Estados Unidos?

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer este martes. El político de solo 34 años ganó apoyo a través de su estilo personal informal, su destreza en las redes sociales y una enorme campaña de contacto directo.

Trump había hecho una intervención de última hora en medio de los comicios para calificar a Mamdani -quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York al asumir su cargo en enero- de "enemigo de los judíos". "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió Trump en Truth Social.

Tras conocer los resultados, el magnate republicano se sacudió del revés electoral republicano desde esa misma plataforma. "'Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió el presidente.

Figuras del mundo empresarial, incluyendo a Bill Ackman, atacaron ruidosamente a Mamdani y canalizaron dinero hacia sus rivales, mientras medios conservadores fueron críticos con su campaña. La participación en las elecciones fue alta este año, con 1,45 millones de votos hasta las 15:00 hora local, más que el número total de votantes en las elecciones de 2021.

