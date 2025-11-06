Mujer creyó encontrar un pie en su comida y llamó a la policía: La verdad sorprendió a todos

06 nov. 2025 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho inusual ocurrió cuando una mujer francesa llamó a la policía tras encontrar lo que parecía ser un pie humano dentro de su comida solicitada para llevar en un local independiente.

La usuaria de TikTok Francesa @mimabnft reveló que contactó a las autoridades pensando haber encontrado una extremidad humana en su foutou, un plato tradicional africano, el pasado 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, los agentes descubrieron que solo se trataba de un cangrejo.

La confusión detrás del hallazgo

Según informó La Dépêche, la creadora de contenido aclaró en los comentarios que había pedido foutou de ternera, no de cangrejo, explicando así su reacción de sorpresa inicial. Añadió de manera divertida que la policía también dudó al revisar el contenido del empaque.

Al saber la verdad sobre lo encontrado, los agentes no pudieron evitar reírse y le dijeron a la joven que “nos habían alegrado la noche”, provocando que la mujer se sintiera algo avergonzada por creer que se trataba de una extremidad humana. El incidente quedó registrado en video que más tarde compartió en sus redes sociales.

@Mimabnft TikTok

“Nunca tuve la intención de denigrar ninguna cultura”

El video generó repercusiones cuando algunos usuarios criticaron a la mujer y la acusaron de racista por criticar una comida de otra cultura. Ante esto, la creadora de contenido se defendió en un segundo video aclarando su posición.

“Quiero dejar claro que nunca tuve la intención de denigrar ninguna cultura ni ningún país, al contrario. Quería descubrir platos locales, por ejemplo, de Costa de Marfil. El restaurante no se vio afectado, no mencioné su nombre y la policía ni siquiera me preguntó”, expresó en su respuesta a los cuestionamientos.

La clienta había solicitado específicamente el plato marfileño con ternera y no con cangrejo, lo que explica aún más su confusión cuando abrió la caja de comida para llevar y encontró el crustáceo en lugar del corte de carne esperado.

Todo sobre Mundo