Cinco nuevos detenidos en Francia por cinematográfico robo al Louvre

30 oct. 2025 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades policiales de Francia detuvieron a otros cinco sospechosos, uno de ellos de alto perfil, relacionados con el robo en el museo del Louvre, indicó durante la madrugada de este jueves la fiscal de París, Laure Beccuau.

"Uno de ellos figuraba efectivamente como uno de los objetivos de los investigadores; lo teníamos en la mirilla", dijo la fiscal en la radio RTL, y añadió que las joyas sustraídas, de un valor de unos 88 millones de euros (más de cien millones de dólares), aún no fueron encontradas.

La noche del miércoles, otros dos sospechosos detenidos por el robo ocurrido el 19 de octubre fueron inculpados y encarcelados. Ambos "reconocieron parcialmente los hechos", dijo Laure Beccuau.

De 34 y 39 años de edad, los hombres, que fueron detenidos el sábado por la noche, fueron inculpados por "robo en banda organizada, y asociación para delinquir con miras a cometer un crimen" y encarcelados, precisó la fiscalía de la Jurisdicción interregional especializada (Jirs).

Ambos formarían parte del comando de cuatro hombres que, el domingo 19 de octubre, hurtó en cuestión de minutos ocho joyas de la corona francesa, cuyo valor se estima en más de 100 millones de dólares.

Se sospecha que son quienes "ingresaron en la galería Apolo para apoderarse de las joyas", precisó Beccuau en una rueda de prensa.

El robo en banda organizada es un delito "que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión", y la "asociación para delinquir" puede acarrear hasta 10 años de cárcel, había indicado la fiscal.

Beccuau precisó que "nada permite afirmar por el momento que los delincuentes hayan contado con algún tipo de complicidad dentro del museo".

