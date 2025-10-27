Por ciberacoso sexista: 10 personas enfrentan juicio tras acusar que Brigitte Macron era hombre

27 oct. 2025 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

10 personas, entre ellas un profesor, un publicista, un informático y una médium, serán juzgadas entre lunes y martes en París por ciberacoso sexista contra Brigitte Macron, la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, quien fue objeto de informes falsos que recorrieron el mundo afirmando que era un hombre.

El juicio en el tribunal correccional de París se produce después de que, a finales de julio, la pareja presidencial iniciara acciones legales en Estados Unidos por difamación tras años de polémicas y rumores ampliamente difundidos por redes conspirativas y de extrema derecha.

La diferencia de edad de 24 años entre Brigitte y Emmanuel Macron explica en parte la propagación de este bulo, que se ha extendido mucho más allá de las fronteras del país.

La información falsa nació tras la elección de Emmanuel Macron en 2017 y se volvió viral especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió recientemente acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, cercana al movimiento trumpista MAGA y conocida por sus posturas antisemitas y prorrusas.

Varias de las personas que serán juzgadas en París por ciberacoso compartieron publicaciones de Owens, quien tiene millones de seguidores en redes sociales y es autora de una serie de videos titulada "Becoming Brigitte" ("Convertirse en Brigitte").

Entre las imágenes compartidas se encuentra una falsa portada de la revista Time, en la que Brigitte Macron aparece como "hombre del año". En otra publicación, un acusado afirmó que había "2.000 personas" dispuestas a ir "puerta por puerta en Amiens [la ciudad del norte de Francia de donde es originaria la pareja Macron] para aclarar el asunto de Brigitte", prometiendo la participación de blogueros estadounidenses en la supuesta movilización.

La investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, lo que dio lugar a varias oleadas de detenciones, en particular en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

