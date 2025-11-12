Habla madre de niño de 4 años que padece "alzheimer infantil": "No llegará a cumplir 18 años"

12 nov. 2025 - 18:26 hrs.

Conmoción a nivel mundial ha generado el caso de un niño de 4 años que padece "alzheimer infantil". Su madre, Tammy McDaid (33), busca crear recuerdos con él y disfrutar cuanto más pueda, teniendo en cuenta que no hay una cura y que probablemente no llegará a la mayoría de edad.

El caso ocurre en Swansea, Reino Unido, donde la mujer planea recaudar 11 mil libras esterlinas (cerca de 13 millones de pesos chilenos) para que el pequeño, Tate, pueda participar de ensayos clínicos en el extranjero.

La enfermedad del niño de 4 años

Tammy explicó que Tate tiene el síndrome de Sanfilippo tipo A, también conocido como mucopolisacaridosis tipo III (MPS III). Este diagnóstico provoca, entre otras cosas, la pérdida gradual de capacidades, como caminar y comer.

A raíz de su largo nombre, la enfermedad es llamada popularmente como "alzheimer infantil" o "demencia infantil", y unos 140 niños la padecen en el Reino Unido.

"Tiene la sonrisa más contagiosa"

La madre del niño señaló que fue diagnosticado a los 2 años con autismo, pero que siempre pensó que había algo más, debido a su conducta en el día a día.

De esta manera, el pequeño se sometió a una resonancia magnética en marzo de 2024 y allí los doctores descubrieron que su cerebro arrojaba señales de demencia, consignó la BBC.

Tammy con su hijo de 4 años / BBC

"Desde el primer día ha sido un niño pequeño, realmente muy feliz y tranquilo... Disfruta de las cosas sencillas de la vida y tiene la sonrisa más contagiosa", manifestó Tammy.

Sin embargo, no oculta su sufrimiento, puesto que han sido años muy difíciles para ella y su familia: "Mi guapo niño no llegará a cumplir 18 años. Tengo el corazón roto y, sinceramente, estoy agotada", dijo.

La madre creó una campaña de recolección de fondos en GoFundMe e inmediatamente empezó a recibir ayuda de muchas personas, así que hoy está esperanzada con poder mejorar la calidad de vida de su hijo con los ensayos recomendados por los médicos.

