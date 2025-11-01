Ya no te puedes excusar y arriesgas multa en dinero: Lo que debes saber sobre la designación definitiva de vocales de mesa

01 nov. 2025 - 11:00 hrs.

Este sábado el Servicio Electoral (Servel) publicó la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre, en las que se llevará a cabo la primera vuelta presidencial y los comicios parlamentarios para renovar la Cámara de Diputadas y Diputados, además de parte del Senado.

Nómina definitiva de vocales de mesa

La cita con las urnas no puede llevarse a cabo sin la colaboración crucial de los vocales, ciudadanos que son seleccionados por el Servel para facilitar el desarrollo y supervisión de la votación en cada una de las mesas a lo largo del país.

El pasado 25 de octubre el organismo publicó el listado preliminar tras el que se abrió el periodo de excusas para encontrar reemplazantes; sin embargo, quienes fueron seleccionados este 1 de noviembre deberán cumplir obligatoriamente la labor de vocal de mesa.

Si bien se trata de un deber cívico, el Estado reconoce esta labor fundamental, otorgando un pago de 2/3 de UF (unos $26.530) por cada día de trabajo, además de un complemento extra de 0,22 UF (unos $8.711) para quienes son vocales por primera vez y asisten a la capacitación.

Multa por no ejercer como vocal

Recalcando que el listado publicado este sábado es la nómina definitiva de vocales de mesa, las personas que no ejerzan su función el día de la elección arriesgan una sanción que considera una multa en dinero.

Así entonces, quienes se nieguen a cumplir con este deber cívico estarán cometiendo una "infracción electoral" que considera una multa de entre 2 y 8 UTM (entre $139.084 y $556.336).

Para conocer si fuiste seleccionado como vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador, solo debes ingresar tu RUT en el sitio web consulta.servel.cl. Con esto se desplegarán todos tus datos electorales, por lo que también podrás revisar tu local de votación.

