Revisa acá si eres vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

01 nov. 2025 - 00:01 hrs.

Cada vez falta menos para las elecciones del 16 de noviembre, donde la ciudadanía no solo tendrá que elegir a los parlamentarios que los representarán en el Congreso, sino que también se votará por el próximo Presidente de Chile.

En este contexto, recientemente se publicaron las nóminas definitivas que dictaminan qué ciudadanos tendrán que cumplir con el deber cívico de desempeñarse como vocales de mesa durante la jornada electoral.

¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

La primera nómina fue publicada el pasado sábado 25 de octubre, tras la cual hubo un periodo de tres días hábiles para que los elegidos presentaran sus excusas al Servicio Electoral de Chile (Servel).

Tras ello, hoy, 1 de noviembre, se publicó la nómina de vocales reemplazantes para los comicios del 16 de noviembre.

Para saber si es que fuiste seleccionado como vocal de mesa debes acceder al apartado de Consulta de Datos Electorales del Servel (clic aquí), digitar tu RUT y completar el captcha. Una vez hecho esto, se desplegará la información referente a su rol en estas elecciones.

Cabe destacar que, si fuiste elegido en la nómina definitiva, no tendrás oportunidades de excusarte, por lo que en caso de no poder cumplir, tendrás que justificarte ante los Juzgados de Policía Locales una vez seas citado.

