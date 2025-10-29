Risas, flores y un vino: Video viral muestra divertido momento entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

29 oct. 2025 - 08:09 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast se han consolidado como los candidatos que lideran la carrera a La Moneda, según la mayoría de las encuestas de opinión.

Se trata de dos postulantes diametralmente opuestos: él representa al Partido Republicano, de derecha, mientras que ella compite por el Partido Comunista (PC), con el respaldo del bloque de centroizquierda Unidad por Chile.

Pese a sus diferencias, Jara y Kast protagonizaron un divertido momento durante el Encuentro Nacional de Agricultura (Enagro), realizado el pasado lunes 27 de octubre en un hotel de la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.

El video viral del divertido momento entre Jara y Kast

Al cierre de la actividad, Jara —al igual que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei— recibió flores como obsequio, mientras que a Kast le entregaron una botella de vino, diferencia que fue advertida por la carta del PC.

En ese contexto, el postulante republicano intentó intercambiar su vino por el ramo de Jara, a lo que ella respondió riendo y, finalmente, le obsequió una flor. Tras eso, ambos se quedaron conversando unos minutos entre carcajadas.

La situación provocó risas entre los asistentes a Enagro. De hecho, uno de los presentes captó el lúdico momento en un video compartido por Radio Agricultura que no ha pasado desapercibido y que se ha viralizado en los últimos días en redes sociales.