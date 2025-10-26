Logo Mega

Evelyn Matthei relegada al cuarto lugar en encuesta Cadem: Arremetida de Kaiser ahora amenaza segundo lugar de Kast

La encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 26 de octubre revela que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), fue relegada al cuarto puesto de las preferencias ante la pregunta: "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?".

El desplome de la exalcaldesa de Providencia contrasta con el sostenido avance que ha tenido el diputado Johannes Kaiser (PNL), quien incluso amenaza estadísticamente el segundo puesto que aún ostenta José Antonio Kast (REP).

Ante la pregunta de respuestas espontáneas "¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?", Kast sigue manteniendo su liderato con un 39% de las preferencias, mientras Jeannette Jara subió de un 26% a un 29%, y Kaiser continúa con un 9% en el tercer puesto por sobre una Matthei empatada en el 7% con Franco Parisi (PDG).

Los principales resultados de la encuesta Cadem

Frente a la pregunta "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?", los resultados fueron los siguientes:

Por otro lado, los resultados de la pregunta espontánea "¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?", se ubican de la siguiente manera:

