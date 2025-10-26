Evelyn Matthei relegada al cuarto lugar en encuesta Cadem: Arremetida de Kaiser ahora amenaza segundo lugar de Kast
La encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 26 de octubre revela que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), fue relegada al cuarto puesto de las preferencias ante la pregunta: "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?".
El desplome de la exalcaldesa de Providencia contrasta con el sostenido avance que ha tenido el diputado Johannes Kaiser (PNL), quien incluso amenaza estadísticamente el segundo puesto que aún ostenta José Antonio Kast (REP).
Ante la pregunta de respuestas espontáneas "¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?", Kast sigue manteniendo su liderato con un 39% de las preferencias, mientras Jeannette Jara subió de un 26% a un 29%, y Kaiser continúa con un 9% en el tercer puesto por sobre una Matthei empatada en el 7% con Franco Parisi (PDG).Ir a la siguiente nota
Los principales resultados de la encuesta Cadem
Frente a la pregunta "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría?", los resultados fueron los siguientes:
- Jeannette Jara: Subió de un 26% a un 27%.
- José Antonio Kast: Bajó de un 22% a un 20%.
- Johannes Kaiser: Subió de un 12% a un 14%, desplazando a Matthei.
- Evelyn Matthei: Bajó de un 14% a un 13%.
- Franco Parisi: Se mantuvo en un 11% por segunda semana consecutiva.
- Harold Mayne-Nicholls: Se mantuvo en un 4% por segunda semana consecutiva.
- Eduardo Artés: Mantuvo su 1% por tercera semana consecutiva.
- Marco Enríquez-Ominami: Se mantiene por ocho semanas en el 1%.
- No votaría/No sabe, no responde: Se mantuvo en un 9%.
Por otro lado, los resultados de la pregunta espontánea "¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?", se ubican de la siguiente manera:
- José Antonio Kast: Bajó de un 40% a un 39%.
- Jeannette Jara: Subió de un 26% a un 29%.
- Johannes Kaiser: Se mantuvo en un 9% por segunda semana consecutiva.
- Evelyn Matthei: Bajó de un 8% a un 7%.
- Franco Parisi: Se mantuvo en un 7% por cuarta semana consecutiva.
