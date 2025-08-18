Beneficio por Años Cotizados: A partir de esta edad se entrega el beneficio

18 ag. 2025 - 09:00 hrs.

Uno de los aportes incluidos en la reforma de pensiones corresponde al Beneficio por Años Cotizados, el cual busca reconocer el tiempo de aportes al sistema previsional mediante un pago mensual adicional a la pensión que ya recibe la persona beneficiaria.

A diferencia de otros beneficios, para obtener este pago, que se comenzará a entregar en enero de 2026, no es necesario realizar una postulación, ya que se otorga de forma automática a quienes cumplan con los requisitos.

¿Desde qué edad se entrega el Beneficio por Años Cotizados?

Este beneficio se entrega a partir de los 65 años de edad, siempre que la persona se encuentre pensionada en una AFP o compañía de seguros y haya cotizado:

Mujeres: al menos 120 meses (10 años) de cotización.

Hombres: al menos 240 meses (20 años) de cotización.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

El Beneficio por Años Cotizados entrega 0,1 UF mensual por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF al mes, equivalente a 25 años de cotizaciones.

El monto del beneficio se suma directamente a la pensión del beneficiario y los pagos comenzarán en enero de 2026 para quienes ya estén pensionados y tengan 65 años o más.

Por el contrario, quienes se pensionen después de esa fecha recibirán el aporte junto con su primera pensión.

