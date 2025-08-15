PGU subirá desde el 1 de septiembre: ¿A quiénes beneficiará el alza?

15 ag. 2025 - 10:00 hrs.

Desde este mes de septiembre, los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) comenzarán a recibir $250.000 pesos, que corresponde a un aumento de $25.996, respecto de los $224.004 que entrega actualmente.

Cabe recordar que esta alza de la PGU es posible luego de la implementación de la reforma de pensiones, lo que permitirá que, al 2027, todos quienes la reciban tengan derecho al nuevo monto.

Lo anterior, debido a que este mes de septiembre, no todos recibirán los $250 mil de la PGU, sino que la entrega de esta nueva suma se realizará de manera escalonada según la edad del beneficiario o beneficiaria.

¿A quiénes beneficia el alza de la PGU?

Estos $250 mil pesos a los que sube la PGU, serán entregados a sus acreedores según el siguiente calendario:

Personas que a septiembre de 2025 tengan 82 años o más.

Personas que a septiembre de 2026 tengan 75 años o más.

Personas que a septiembre de 2027 tengan 65 años o más.

Como no todos los beneficiarios reciben el monto máximo de la PGU, es importante destacar que quienes reciben un valor menor también tendrán un aumento. El alza será proporcional al monto que reciben actualmente, según el cálculo que se aplica en cada caso.

¿Cuándo me corresponde el alza de la PGU?

Para conocer cuándo aumentará el monto de tu PGU, debes ingresar al buscador dispuesto por el Instituto de Previsión Social (IPS) en el sitio de ChileAtiende, siguiendo estos pasos:

Ingresar al buscador de ChileAtiende (clic aquí).

Anotar tu RUT y fecha de nacimiento.

Hacer clic en "consultar".

