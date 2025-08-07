Aumento de la PGU: Consulta con tu RUT la fecha en que tu pensión sube a $250.000

07 ag. 2025 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte económico mensual del Estado para personas mayores de 65 años que cumplan con requisitos, como no estar en el 10 % más rico de la población y tener una pensión base menor a $1.210.828. Además, se puede recibir sin importar si la persona está pensionada o continúa trabajando.

Desde septiembre de 2025, el monto de la PGU aumentará a los $250.000 mensuales. Este ajuste, contemplado en la Reforma de Pensiones, beneficiará a miles de personas mayores, pero no se aplicará de forma simultánea para todos.

El aumento será gradual y dependerá de la edad del beneficiario o beneficiaria. Por ello, el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó una plataforma online donde se puede consultar, con el RUT y la fecha de nacimiento, cuándo comenzará a aplicarse el nuevo monto.

¿Cómo consultar con tu RUT cuándo sube tu pensión?

Para saber cuándo comenzarás a recibir el nuevo monto de la PGU, debes ingresar al sitio de ChileAtiende (clic aquí) y seguir estos pasos:

Anotar tu RUT y fecha de nacimiento.

Hacer clic en "consultar".

¿A quiénes les sube primero la PGU?

El incremento de la PGU a $250.000 se aplicará en tres etapas, dependiendo de la edad de la persona:

Desde septiembre de 2025: sube a $250.000 para personas de 82 años o más.

sube a $250.000 para personas de 82 años o más. Desde septiembre de 2026: sube a $250.000 (más reajustes) para personas de 75 años o más.

sube a $250.000 (más reajustes) para personas de 75 años o más. Desde septiembre de 2027: sube a $250.000 (más reajustes) para personas de 65 años o más.

Quienes reciben un monto menor al tope también verán un aumento, proporcional al beneficio que ya perciben.

