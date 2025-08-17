Beneficio por Años Cotizados: Esta es la cantidad mínima de meses que deben tener cotizados los hombre

17 ag. 2025 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados forma parte de las medidas contempladas en la reforma de pensiones y entregará un pago mensual adicional en Unidades de Fomento (UF) a quienes han aportado por varios años al sistema previsional.

Este monto se incorporará directamente a la pensión de la persona beneficiaria y se entregará de forma automática, sin necesidad de realizar una postulación. No obstante, para acceder al aporte es necesario contar con un mínimo de meses de cotización registrados en el historial previsional.

¿Cuántos meses de cotización deben tener los hombres?

En el caso de los hombres, el requisito mínimo para acceder al Beneficio por Años Cotizados es contar con 240 meses cotizados, equivalentes a 20 años de aportes.

En el caso de las mujeres, se requiere haber cotizado, al menos, 120 meses, es decir, 10 años.

Además de contar con el mínimo de cotizaciones, para acceder al Beneficio por Años Cotizados hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro.

Tener 65 años o más.

¿Cuándo empiezan los pagos?

El pago del Beneficio por Años Cotizados se empezará a entregar en enero de 2026 para quienes ya estén pensionados y tengan 65 años o más.

Por otra parte, quienes se jubilen después de esa fecha recibirán el beneficio junto con su primera pensión.

