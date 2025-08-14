Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuánto dinero se entrega por cada 12 meses?

14 ag. 2025 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es parte de las medidas incluidas en la reforma de pensiones y tiene como objetivo reconocer el tiempo de aportes al sistema previsional. Consiste en un pago mensual adicional expresado en Unidades de Fomento (UF) que se suma directamente a la pensión que ya recibe la persona.

Este aporte no requiere postulación y se entregará de forma automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por ley.

¿Quiénes reciben el Beneficio por Años Cotizados?

Pueden acceder personas pensionadas por vejez o invalidez bajo el Decreto N° 3.500, que tengan 65 años o más y cumplan con el mínimo de meses cotizados:

Mujeres con al menos 120 meses (10 años) de cotización.

Hombres con al menos 240 meses (20 años) de cotización.

En ambos casos se considerarán como máximo 25 años de cotizaciones.

Además, para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá aumentando de forma gradual, y desde 2035 deberán tener al menos 15 años cotizados.

¿Cuánto dinero se entrega cada 12 meses?

El Beneficio por Años Cotizados entrega 0,1 UF mensual por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF al mes, equivalente a 25 años de cotizaciones. Dicho monto se suma directamente a la pensión del beneficiario.

El pago de este beneficio se comenzará a entregar en enero de 2026 para quienes ya estén pensionados y tengan 65 años o más. Quienes se pensionen después de esa fecha recibirán el aporte junto con su primera pensión.

