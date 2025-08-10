Aguinaldo de Fiestas Patrias: Este es el monto que entrega para pensionados

10 ag. 2025 - 17:00 hrs.

Sin duda que las Fiestas Patrias son una de las festividades más esperadas por los chilenos, no solo porque se traducen en días de descanso o en jornadas en donde se comen algunos de los platos más característicos del país, sino que también porque una parte importante de la población recibe un dinero extra: el aguinaldo.

Uno de los grupos del país que pueden recibir estos dineros son los pensionados, a los que se le entrega este monto adicional una única vez en el año, y se paga junto a la pensión de septiembre bajo ciertos requisitos.

¿Cuánto es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias 2025?

Quienes podrán acceder al beneficio el próximo mes de septiembre serán los pensionados de cualquier régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos quienes reciben únicamente la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Durante este 2025, el monto base del aguinaldo es de $25.280, el cual será incrementado en $12.969 por cada persona que, al 31 de agosto, se tenga acreditada como carga familiar.

Una particularidad que tiene el dinero recibido como aguinaldo de Fiestas Patrias es que no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Por otro lado, es importante destacar que si tienes derecho a la Asignación Familiar por una carga que es beneficiaria de una pensión de supervivencia, solo tendrás derecho al monto base del aguinaldo, y no recibirás el aumento de $12.969 por cada carga.

Todo sobre Aguinaldo