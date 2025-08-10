Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuándo se pagará?

10 ag. 2025 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte mensual adicional, el cual se paga en Unidades de Fomento (UF) a las personas pensionadas por vejez o invalidez a través del sistema AFP o de una compañía de seguros, hasta el 31 de julio de 2025.

Este beneficio fue aprobado en el contexto de la Reforma de Pensiones, y su pago iniciará próximamente.

¿Cuándo se pagará el Beneficio por Años Cotizados?

Los requisitos para acceder a este ingreso extra son tener al menos 120 meses cotizados en el caso de las mujeres, mientras que los hombres deben contar con 240 meses, con un máximo de 300. Estos pueden ser continuos o discontinuos.

Además, es importante destacar que, para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá aumentando de forma gradual, y desde 2035 deberán tener al menos 15 años cotizados.

El monto del Beneficio por Años Cotizados corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones. Esto se suma a la pensión que los beneficiarios ya reciben.

Así las cosas, el pago de este beneficio comenzará oficialmente en enero de 2026 para todas las personas de 65 años o más que ya se encuentren pensionadas, siempre y cuando cumplan los requisitos previamente mencionados.

Las personas que se pensionen después de esa fecha, recibirán el pago junto a su pensión. En el caso de quienes ya se encuentren pensionados, pero aún no tengan 65 años, comenzarán a recibir el pago una vez cumplan esa edad.

