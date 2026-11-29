Valentina Roth sorprendió con piruetas a solo un día de dar a luz a su hijo Cristóbal
- Por Francisca Mieres
Valentina Roth sorprendió a sus seguidores al compartir un video realizando distintas piruetas a solo un día de dar a luz a su hijo Cristóbal.
En el registro, la bailarina aparece haciendo una rueda, una rueda con una sola mano, la posición invertida e incluso una abertura de piernas. "No me cuesta absolutamente nada", comentó entre risas.
Sin embargo, reconoció que hay algunas actividades cotidianas que sí se le han complicado durante esta etapa. "Básicamente, estar sentada", explicó al referirse a la dificultad que le genera ponerse los calcetines y las zapatillas.Ir a la siguiente nota
La exintegrante de programas de televisión, quien ya es madre de Antonia y Martina junto a su esposo, Miguel de la Fuente, ha compartido distintos momentos de su embarazo a través de redes sociales.
Su vínculo con el deporte se remonta a su formación en gimnasia artística y su trayectoria ligada al entrenamiento físico.
Durante el embarazo también mostró registros realizando ejercicios y piruetas, mientras participaba en el programa de danza de Chilevisión, donde se convirtió en ganadora.
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