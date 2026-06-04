Quién es y qué edad tiene Mariano Brozincevic en ¿Volverías con tu ex? 2: el cordobés que ya no quiere ser "picaflor"

04 jun. 2026 - 22:01 hrs.

Mariano Brozincevic es uno de los personajes más recordados de la historia de los realities chilenos. El modelo argentino —oriundo de Córdoba— se convirtió en 2016 en la figura más polémica de la primera temporada de ¿Volverías con tu ex? de Mega, gracias a una personalidad magnética, una historia de amor tormentosa con Yasmín Valdés y una serie de actitudes que lo persiguieron mucho después del encierro. Ahora, a una década de distancia, regresa al mismo programa con un discurso que ya levantó cejas: dice haber cambiado.

¿Quién es Mariano Brozincevic?

Mariano Brozincevic tiene 44 años, es argentino y actualmente reside en México. Llegó a Chile para participar en la primera temporada de Volverías con tu ex?, donde su carisma y su faceta de galán lo convirtieron rápidamente en uno de los participantes más seguidos y comentados del reality de Mega. Pero junto a la popularidad llegaron también las críticas: sus coqueteos dentro del encierro y sus actitudes con otras participantes mientras mantenía una relación con Yasmín Valdés lo marcaron como el "villano" de la temporada.

La versión que dejó atrás: El "Picaflor" que ya no existe

Mariano Brozincevic no esquiva su pasado, pero tampoco quiere cargarlo para siempre. En su presentación para Volverías con tu ex? 2, el cordobés fue directo: "Ya no soy el mismo de antes. Hoy soy muy honesto, voy siempre con la verdad y ya no me gusta andar jugando a dos bandos", sentencia.

Una declaración que será puesta a prueba desde el primer día del encierro en Perú, especialmente frente a Yasmín Valdés, quien recuerda con precisión cada uno de los episodios que él siempre negó dentro del reality de Mega.

La versión de Mariano sobre el quiebre

La historia del final de su relación con Yasmín Valdés, según Brozincevic, es muy distinta a la que ella cuenta. Lejos de reconocer culpas, el modelo apunta sus dardos directamente a la actriz: "Me llamó y me dijo que era la peor basura... que yo me había colgado de su fama y que por mi culpa se truncó su carrera. Lamentablemente salió etiquetada como 'la vieja loca y celosa', me dio pena, pero ella solita se metió ahí", dispara el cordobés antes de ingresar al encierro.

Dos versiones completamente distintas del mismo quiebre, sin un punto de acuerdo. El escenario ideal para lo que viene.

Mariano Brozincevic en Volverías con tu ex? 2

La convivencia de Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés en ¿Volverías con tu ex? 2 promete ser uno de los ejes centrales del reality de Mega. En la selva amazónica de Tarapoto y luego en la casa estudio de Pachacamac, Lima, el cordobés deberá demostrar si el cambio que promete es real o si la dinámica con "La Yayita" despierta al mismo hombre de siempre. Diez años de distancia, dos versiones de una misma historia y un encierro que lo va a poner todo en evidencia.