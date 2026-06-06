Mario Irazzoky en Volverías con tu ex? 2: Qué edad tienen el jurado de Miss Chile que se enamoró de una candidata

06 jun. 2026 - 07:01 hrs.

Mario Irazzoky es uno de los participantes de Volverías con tu ex? 2 que llega al reality de Mega con una historia de amor fuera de lo común. Fue parte del jurado del certamen Miss Chile cuando conoció a Alexandra Dickerson, quien participaba como candidata. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional terminó siendo un romance de años que él mismo decidió cortar.

¿Quién es Mario Irazzoky?

Mario Irazzoky es una figura vinculada al mundo del espectáculo y la industria del entretenimiento chileno. Su participación como jurado en Miss Chile lo expuso públicamente a una historia sentimental que, en su momento, generó conversación por el contexto en que se desarrolló.

El origen: jurado y candidata

Pocas historias de amor tienen un punto de partida tan cinematográfico como la de Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson. Él formaba parte del jurado que debía evaluar a las candidatas al título de Miss Chile. Ella competía por la corona. En ese escenario de reflectores y formalidad profesional, surgió una conexión que derivó en romance.

La relación fue intermitente desde el comienzo. Periodos juntos y separaciones marcaron un vínculo que nunca encontró una estabilidad definitiva, extendiéndose por años sin llegar a consolidarse plenamente.

El final: una decisión unilateral

Fue Mario Irazzoky quien tomó la decisión de poner fin a la relación de manera definitiva. Una resolución que dejó a Alexandra Dickerson con preguntas sin responder y que ahora, en el encierro de Volverías con tu ex? 2, deberán enfrentar cara a cara.

Mario Irazzoky en Volverías con tu ex? 2

El reality de Mega grabado en Perú —primero en la selva amazónica de Tarapoto y luego en la casa estudio de Pachacamac— obliga a Mario Irazzoky a convivir con la mujer a quien él eligió dejar. ¿Fue esa decisión la correcta? ¿Hay algo que no fue dicho? Las respuestas llegarán en pantalla.

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