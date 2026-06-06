Alexandra Dickerson en Volverías con tu ex? 2: Qué edad tiene la modelo que se enamoró del hombre que la juzgó en Miss Chile

06 jun. 2026 - 07:02 hrs.

Hay historias que tienen un origen digno de película, y la de Alexandra Dickerson es una de ellas. La modelo llegó a Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality de Mega grabado en Perú, con un pasado que empezó bajo las luces de un certamen de belleza: Miss Chile. Allí conoció a Mario Irazzoky, quien no era su compañero sino su jurado.

¿Quién es Alexandra Dickerson?

Alexandra Dickerson es modelo y figura del mundo del espectáculo chileno. Participó en el certamen de Miss Chile, donde su vida dio un giro inesperado al conectar con uno de los hombres que debía evaluarla en la competencia.

Un amor que nació bajo los reflectores

La historia entre Alexandra Dickerson y Mario Irazzoky comenzó en el certamen de Miss Chile, en el escenario más improbable posible: ella como candidata y él como parte del jurado. Lo que debía ser una relación estrictamente profesional derivó en un romance que, pese a ser intermitente, se extendió por años.

La naturaleza de su vínculo fue compleja desde el inicio. Los periodos juntos se intercalaron con separaciones, en una relación que nunca logró encontrar una estabilidad definitiva. Finalmente, fue Mario Irazzoky quien decidió poner fin de manera definitiva.

Alexandra Dickerson en Volverías con tu ex? 2

El ingreso de Alexandra Dickerson al reality de Mega implica un reencuentro con el hombre que la juzgó antes de amarla y que luego tomó la decisión de terminar. En el encierro en Perú —con la primera etapa en la selva de Tarapoto y luego en Pachacamac— Alexandra tendrá la oportunidad de obtener las respuestas que tal vez nunca llegaron.

¿Fue definitivo el final que decidió Mario? ¿O hay algo pendiente que ¿Volverías con tu ex? 2 puede sacar a la luz?

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