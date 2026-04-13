Se fueron a vivir juntos: Así es la casa donde viven Simón Pesutic y Vivianne Dietz

13 abr. 2026 - 19:28 hrs.

¿Qué pasó?

Los actores Simón Pesutic y Vivianne Dietz continúan consolidando su relación, la que ha estado marcada por una activa presencia en redes sociales y constantes muestras de cercanía entre ambos.

En las últimas semanas, la actriz de las teleseries de Mega, Aguas de oro y Los Casablanca, había adelantado un importante cambio en su vida al despedirse del departamento en el que residía desde hace años en Santiago, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible nuevo paso en su relación.

Finalmente, este fin de semana la pareja confirmó que decidieron irse a vivir juntos a casi dos años de haber iniciado su romance. A través de publicaciones en Instagram, ambos compartieron imágenes de su nuevo hogar.

Así es la casa que compartieron en redes

En las fotografías difundidas a través de la cuenta de Instagram de Vivianne Dietz, la pareja de jóvenes actores mostró su cercanía en distintos espacios de su nueva casa. En las imágenes se puede observar la estética minimalista de la vivienda, que además combina elementos de estilo nórdico. También destacan grandes ventanales que permiten una vista hacia un patio con abundante vegetación.

El exterior cuenta con áreas verdes y una piscina, características que llamaron la atención de sus seguidores. "Un jardín propio" escribió Dietz en la publicación de Instagram compartida con Pesutic, mientras que en una de sus historias agregó: “Casa, nuestra”.

Las reacciones no tardaron en llegar, con múltiples comentarios de felicitaciones tanto de seguidores como de figuras del mundo actoral que destacaron la nueva etapa de la pareja. Entre las figuras públicas que comentaron el anuncio de la pareja se encuentran la actriz de Mega, Luz Valdivieso, junto a Michelle Carvalho y Anto Bosman, quien bromeó preguntando: "¿Cuándo va a estar lista mi pieza?".

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