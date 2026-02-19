Fin al misterio: Rodrigo Sepúlveda reveló qué contiene la caja con la invitación a la Gala de Viña 2026

19 feb. 2026 - 11:24 hrs.

Este miércoles el periodista y conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, recibió en el estudio la invitación a la 15° edición de la Gala de Viña 2026. Sólo algunos recibieron la misteriosa caja, pero Sepu reveló en vivo lo que había en su interior.

¿Qué contiene la caja?

Lo primero que encontró Rodrigo Sepúlveda al abrir la misteriosa caja negra, fue una carta de la Alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, quién con unas palabras de bienvenida hace la invitación formal a la Noche Cero, el tradicional evento previo a la primera noche del Festival de Viña 2026.

"Juntos daremos inicio a esta fiesta que año a año une a todos los chilenos", dice la tarjeta de invitación en nombre de los organizadores del evento: Bizarro Live Entertainment, Megamedia y La Alcaldía de Viña del Mar.

También incluye un llavero plateado personalizado con el logo de la Gala de Viña y el protocolo detallado con ciertas normas para lo que será la gran Noche Cero.

Finalmente, la caja incluye como regalo, una bata de seda color negro con el logo del Festival de Viña 2026 bordado en el lado derecho.

Esta invitación sólo la recibió un selecto grupo de artistas, pero tú podrás ser testigo de todo lo que ocurra la noche de este viernes 20 en la Gala de Viña 2026, a través de las pantallas de Mega.

