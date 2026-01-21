"Tú has usufructuado de tu ignorancia": Así fue la conversación de Catalina Guerra con Pamela Díaz

21 en. 2026 - 17:30 hrs.

Esta semana se lanzó una nueva edición del programa de YouTube "Sin Editar" de Pamela Díaz, y la actriz Catalina Guerra fue la invitada del capítulo, donde habló sobre su vida, su carrera y de su madre Gloria Münchmeyer.

Fue ahí que el rostro de Canal 13 le preguntó qué tenía en común con su progenitora, y la conversación se tornó hacia la visita de su madre al programa.

"Tú has usufructuado de tu ignorancia, con respeto"

Al responderle que su voz es lo que más encuentra parecido, Guerra le comentó a Díaz que su mamá no quería volver al programa de YouTube de "la fiera" porque le preguntó sobre su vida sexual.

"Yo creo que te pusiste nerviosa y se te ocurrió una pregunta como muy no", le dice, a lo que la conductora le responde: "No weona, le dije '¿qué es de tu vida?', entonces me mira y me dice 'la verdad es que no tengo ganas de hablar contigo', 'pero yo sí', le digo, 'pregunta la estupidez que quieras'”.

Pamela Díaz le transparentó que Münchmeyer "no es muy simpática. Está como la Eli de Caso, ellas me tratan mal, me dicen que soy ignorante”, y Guerra le reprocha: "Bueno, pero tú has usufructuado de tu ignorancia, o sea, con respeto, en eso se basa un poco tu carrera".

Pamela Díaz y Catalina Guerra en "Sin Editar" / @pamefieradiaz

La conversación se torna con humor cuando "la fiera" le pregunta "¿Pero tú crees que soy un poco ignorante?", "No… No sé, la verdad que no sé, pero tú juegas con eso y es muy bueno, porque le has sacado partido", finaliza la actriz.