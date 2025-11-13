Julia Fernandes revela que su expareja le paga pensión alimenticia por la perrita que adoptaron juntos: Hasta va al colegio

13 nov. 2025 - 18:52 hrs.

Una inesperada revelación fue la que hizo Julia Fernandes durante su participación en el programa de streaming de Porcel TV. La exchica reality sorprendió a todos al confesar que su expareja le paga pensión de alimentos, aunque nunca tuvieron un hijo juntos.

Según relató, la pensión no es para ella, sino para la perrita que ambos adoptaron cuando estaban en pareja. “¿Te separaste de tu pololo y le pides pensión de alimentos por el perro?”, le preguntó asombrado Nacho Gutiérrez, conductor del espacio. Julia respondió sin dudar: “Le pido la pensión”.

La pensión alimenticia a Julia Fernandes

La modelo brasileña explicó que estuvo cuatro años en pareja con su ex y que durante ese tiempo adoptaron a una perrita, por la que hoy mantienen tuición compartida. “Yo tuve una perrita con mi ex y nos separamos después de cuatro años. Tenemos tuición compartida, se queda una semana allá y una semana acá”, contó.

Fernandes recordó que antes de la ruptura ya habían conversado sobre la posibilidad de una separación y lo que pasaría con la mascota: “Si terminamos, el perro es tu responsabilidad... Bueno, pasó, una cosa que no esperábamos que iba a pasar”.

Sin embargo, la dinámica cambió cuando su ex comenzó a tener menos tiempo por motivos laborales. “Como él no tiene mucho tiempo, trabaja mucho, yo le dije: ‘Yo cuido completamente al perro y tú pagas todo’. Así que le pido la pensión”, reveló.

Ante la sorpresa de los panelistas, Nacho Gutiérrez quiso saber en qué consistía exactamente esa pensión: “¿Es equivalente a qué? ¿A la comida, al veterinario?”. Julia fue clara: “Tiene que pagar todo de la perrita y si necesito una nana en la casa también me la paga, porque cuando estábamos juntos él quería esta raza y yo no quería, porque es súper cara”.

La perrita también va al colegio

Además, la exchica reality contó que su mascota asiste a una guardería especial para perros en Chicureo, donde disfruta de distintas actividades. “Conseguí un colegio para la perra, son tres veces a la semana. Llegan en la mañana a las ocho, la buscan en un furgón con todos los otros perritos. La llevan a un local que tiene una piscina para ellos en verano, todo es maravilloso, yo amo”, explicó entre risas.

Para cerrar, Julia detalló que su perrita disfruta mucho esa rutina: “Ella cada vez que ve al chico que la va a buscar se vuelve loca. La mando con almuerzo, le hago una merienda. Llega agotada a la casa”, concluyó.

