"Muy ordinario para 31 Minutos, pero no para Disney": Rodrigo Salinas sorprende con participación en doblaje latino de Zootopia 2

13 nov. 2025 - 18:10 hrs.

Disney anunció que el actor y comediante nacional Rodrigo Salinas es una de las cinco voces latinoamericanas que participarán en la versión subtitulada de Zootopia 2, película que se estrenará el próximo 27 de noviembre.

"El actor y comediante chileno tendrá una participación especial en la película, prestando su voz a Russ, una amable, pero distraída morsa que ayuda a Judy y Nick en su búsqueda por Marsh Market", explicó la compañía de Mickey Mouse.

Salinas llegará a la "metrópoli de animales" acompañado de otros cuatro nuevos personajes que en español serán interpretados por la actriz Michelle Rodríguez, el actor Roberto Palazuelos, el artista del doblaje y cantante Jerry Velázquez, todos de México; además del actor y comediante argentino Alex Pelao.

"Muy ordinario para 31 Minutos, pero no para Disney"

En una publicación en su cuenta de Instagram se puede ver al "Guatón" Salinas en estudio de doblaje de la cinta infantil. Un breve registro en el cual entregó algunas "pistas" de su personaje imitando sonidos de varios animales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disney Studios LA (@disneystudiosla)

El anuncio sorprendió gratamente a todos sus seguidores, quienes destacaron este nuevo logro profesional con mucho humor: "Muy ordinario para 31 Minutos, pero no para Disney", escribió un usuario.

En el tráiler subtitulado de Zootopia 2 se puede ver un breve diálogo de Salinas en la película, específicamente en una escena en donde su personaje Russ es interrogado por los protagonistas de la cinta.

Todo sobre Famosos chilenos