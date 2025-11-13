Coté López salió a defender a su nuevo novio luego que reflotara una denuncia que tuvo por tráfico de drogas: "No es un narco"

13 nov. 2025 - 12:53 hrs.

Una férrea defensa fue la que realizó Coté López a quién es hoy su pareja, el influencer Lucas Lama, a raíz de que luego que se conociera el romance entre ambos, reapareció en redes sociales una denuncia por tráfico de drogas que él tuvo que enfrentar, la cual incluso apareció en programas de televisión.

Este hecho tuvo eco en varias plataformas, mientras Coté y Lucas se mantenían en silencio. Sin embargo, ella decidió sacar la voz por Lucas, asegurando que esto fue un error de "cabro chico".

En una larga historia, López partió diciendo, "mi gente hermosa, les agradezco su preocupación. Haré un par de aclaraciones que honestamente ni siquiera tengo ganas de hacer, pero lo hago por la mamá de Lucas, su abuela y hermana, que las vi llorar con todo lo que han hablado y me rompió el alma.

"Se equivocó, pero eso no lo condena de por vida"

"Primero que todo Lucas se llama LUCAS LAMA VAN DER FORST no se ha cambiado el nombre. Es verdad que a los 19-20 años la cagó por meterse donde no debía, cabro chico hue.... Nunca estuvo en la cárcel, porque es zorron y tenían plata para pagarle, pueden decirlo también, pero lo cierto es que luego de eso nunca más en la vida tuvo algún problema con la justicia", sumó.

Luego aclaró que su novio: "No es un dealer ni un narco. Fue una estupidez gigante, pero hace muchos años. Antes de meter a alguien a mi casa créanme que averigüe de la A a la Z. Pienso que se han excedido inventándole de todo sin ninguna prueba, ni demandas, ni nada".

Apelando a la reinserción, la modelo dejó en claro que Lucas "se equivocó, pero eso no lo condena de por vida. Es un hombre dulce, cariñoso, atento, deportista, sano, amable con todo el mundo y que está lejos de estar metido en algo raro. Les pido respeto por su familia que no tiene nada que ver en la farándula y lo están pasando pésimo".

