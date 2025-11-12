Era conocido como "el Mario Bros": El complejo tema legal por el que estuvo detenido la nueva pareja de Coté López

12 nov. 2025 - 21:00 hrs.

María José "Coté" López confirmó su nueva relación al asistir a la "Noche de Combos 2" acompañada de un joven influencer, con quien ya había sido vista en el lanzamiento de la revista "Atrévete Woman".

La imagen de ella besándose con el joven, generó gran revuelo en redes sociales, por lo que tuvo que referirse a la situación.

Se trata de Lucas Lama Von Der Forst, de 28 años, Ingeniero en Administración de Empresas durante cuatro años en Duoc UC que se dedica a las ventas, además de ser un aficionado al boxeo.

¿Qué problema legal tuvo la nueva pareja de Coté López?

Sin embargo, Lucas cuenta con un pasado oscuro, en el que incluso estuvo involucrado en el tráfico de drogas alucinógenas.

En concreto, la nueva conquista de Coté López, vivió un polémico episodio el 24 de mayo de 2019, cuando fue detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas, pero eso no es todo, ya que su detención quedó registrada por las cámaras de Canal 13 en su noticiero Telenoche y luego fue exhibido en un reportaje del mismo programa bajo el nombre: "Cyber pasti day".

En el reportaje, se cuenta que personal del OS7 de Carabineros descubrió a Lama vendiendo sustancias como MDMA, éxtasis y hongos alucinógenos.

Sin embargo, según explica el diario Las Últimas Noticias, Lucas pagó 10 UTM y estuvo con remisión condicional por dos años, condena que cumplió en agosto del 2021, por lo que, a la fecha, no cuenta con procesos judiciales en curso.

