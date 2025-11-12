Coté López actualiza su estado de salud tras acudir a la clínica: "Todavía me queda un poquito de resaca"

12 nov. 2025 - 18:06 hrs.

Un problema de salud llevó a Coté López este miércoles hasta urgencia de una clínica. Ella misma se encargó de dar la noticia por medio de sus redes sociales, donde compartió un par de registros.

En la primera imagen, la influencer mostró uno de sus brazos mientras estaba recostada en una camilla, justo cuando la atendían por un fuerte dolor de cabeza: "Muriendo. Jaqueca, de nuevo, desde anoche", dijo.

¿Qué ocurrió finalmente con Coté López?

Unas horas más tarde, la propia emprendedora entregó una actualización de su estado de salud, demostrando que ya estaba en su casa, recuperándose.

A través de una historia de Instagram, señaló: "Reviví. Gracias a todos los que me escriben. Todavía me queda un poquito de resaca del dolor de cabeza. Es dolor de cabeza, no más, no por trago".

La imagen subida por Coté López / Instagram

El anuncio de Coté López

En la misma publicación, aprovechó de entregar una importante información relacionada con su trabajo, anunciando que ya están disponibles las sandalias de su marca "Be Active".

López mostró la calidad del calzado y explicó que "esto es muy blandito. Entonces, no hace daño en ningún lado", motivando a sus seguidoras a comprar el producto.

