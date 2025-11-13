Paul Vásquez fue socorrido tras combatir incendio en San Bernardo: Acudió al lugar en su rol de Bombero
Paul Vásquez se encontraría entre los lesionados tras un gran incendio que está afectando a varias viviendas en la comuna de San Bernardo. El humorista habría acudido al lugar para combatir las llamas en su rol de bombero.
De acuerdo con la información entregada en el matinal de Chilevisión, el siniestro se habría originado en las cercanías de un Cesfam y habría dejado tres personas lesionadas, entre ellas el exintegrante de "Dinamita Show".
"Vecinos me mostraron un video donde él se ve bastante complicado, y nos tenemos que sacar el sombrero con la gente del Cesfam que está al lado, porque vinieron a este punto donde está este siniestro", informó el periodista Tomás Cancino.Ir a la siguiente nota
El reportero remarcó que el estado de salud generó preocupación, ya que el también técnico en enfermería "se veía ahogado, con lesiones en su cuerpo y bien complicado. Al parecer, tendría lesiones de consideración".
Posteriormente, el mismo Paul Vásquez habría reconocido que se sentía ahogado, pero que estaba en condiciones de continuar con su trabajo.
Noticia en desarrollo...
Leer más de
Notas relacionadas
- Coté López salió a defender a su nuevo novio luego que reflotara una denuncia que tuvo por tráfico de drogas: "No es un narco"
- China Suárez volvió a Argentina disparando contra Benjamín Vicuña: "Es más fuerte que él llorar en cámara"
- "Aunque pongan en duda tus logros": Dani Aránguiz recordó su pasado como estudiante de Arquitectura en Diseño de Interiores