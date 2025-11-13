Paul Vásquez fue socorrido tras combatir incendio en San Bernardo: Acudió al lugar en su rol de Bombero

13 nov. 2025 - 13:05 hrs.

Paul Vásquez se encontraría entre los lesionados tras un gran incendio que está afectando a varias viviendas en la comuna de San Bernardo. El humorista habría acudido al lugar para combatir las llamas en su rol de bombero.

De acuerdo con la información entregada en el matinal de Chilevisión, el siniestro se habría originado en las cercanías de un Cesfam y habría dejado tres personas lesionadas, entre ellas el exintegrante de "Dinamita Show".

"Vecinos me mostraron un video donde él se ve bastante complicado, y nos tenemos que sacar el sombrero con la gente del Cesfam que está al lado, porque vinieron a este punto donde está este siniestro", informó el periodista Tomás Cancino.

El reportero remarcó que el estado de salud generó preocupación, ya que el también técnico en enfermería "se veía ahogado, con lesiones en su cuerpo y bien complicado. Al parecer, tendría lesiones de consideración".

Posteriormente, el mismo Paul Vásquez habría reconocido que se sentía ahogado, pero que estaba en condiciones de continuar con su trabajo.

Noticia en desarrollo...

