China Suárez volvió a Argentina disparando contra Benjamín Vicuña: "Es más fuerte que él llorar en cámara"

13 nov. 2025 - 11:42 hrs.

La reciente visita de María Eugenia “la China” Suárez a Argentina no solo reactivó su agenda mediática, sino también los conflictos que mantiene con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio. En medio de la controversia, la actriz volvió a apuntar contra el actor a través de un mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó.

Todo comenzó cuando la cuenta de X @Chinardi, dedicada a compartir contenido sobre la actriz y su pareja Mauro Icardi, advirtió que este miércoles 12 de noviembre se realizaría un nuevo encuentro entre los abogados de Suárez y Vicuña.

“Pongan la pava, que mañana es el día B. Acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China, así como pone ochocientas mil condiciones, le pida al padre de sus hijos que no filtre más nada a la prensa”, señalaba la publicación.

Lejos de dejar pasar el comentario, la China Suárez reaccionó directamente y apuntó contra su ex: “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas, todo con respecto a mis hijos, pero es más fuerte que él llorar en cámara”, escribió la intérprete en un mensaje que fue interpretado como un nuevo golpe hacia Vicuña.

Prensa argentina revela nuevos detalles

En el programa DDM de América TV, Guido Záffora confirmó que la situación legal entre ambos “se pudrió”, y explicó que el mensaje de la actriz fue la chispa que volvió a complicar el acuerdo entre las partes. “El tema es que la China Suárez habla en este tuit y dice que Benjamín Vicuña es quien filtra información a los medios”, sostuvo el periodista.

Mientras, su colega Tatiana Schapiro agregó que el conflicto se centra en cómo se dividirán los tiempos de cuidado de Magnolia y Amancio durante los próximos meses, especialmente en torno a las fiestas de fin de año.

Según trascendió, la actriz desea volver a Turquía antes de fin de mes para reunirse con Mauro Icardi, mientras que los niños permanecerían en Argentina junto a su padre hasta el 30. Esa diferencia habría sido suficiente para que el diálogo entre los abogados se truncara una vez más.

Záffora además reveló que intentó entrevistar a Vicuña en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, pero el actor se negó a hablar: “Prefirió el silencio, aunque es evidente que está muy molesto con la situación”.

