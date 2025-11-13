"Aunque pongan en duda tus logros": Dani Aránguiz recordó su pasado como estudiante de Arquitectura en Diseño de Interiores

13 nov. 2025 - 10:26 hrs.

La influencer y panelista de "Only Fama", Daniela Aránguiz, recordó su pasado como estudiante de la carrera de Arquitectura en Diseño de Interiores, la cual estudió en Brasil, mientras vivía allí junto a su exmarido, Jorge "Mago" Valdivia", reflotando antiguos posteos de su cuenta de Instagram.

Mediante una sucesión de historias de Instagram, la "cara de cuica" echó mano al archivo de su perfil, mostrando algunos de los trabajos que realizó mientras estudiaba la carrera.

El pasado de Daniela como estudiante universitaria

Una de las primeras fotos que publicó Daniela fue una correspondiente al plano de una casa, "humanizado" como ella misma describió, en la que se aprecian muebles, loza e incluso electrodomésticos, claramente, todo dibujado. "Cuando estaba en la u", escribió por encima.

Minutos después reflotó otra publicación en la que aparece ella completamente rubia, con el rostro algo cansado, según ella misma reconoció. "Cara de cansada, 2 hijos de 3 y 6 años y estudiando, fue sacrificado, pero no me arrepiento. Aunque algunos pongan en duda tus logros, quédate con lo que tú sabes de tu vida, que nadie te opaque, que nadie te quiera disminuir, tus logros son solo tuyos", redactó encima.

También, Daniela rememoró su pasado como estudiante, con una "selfie" en la que se le ve portando una enorme carpeta en sus brazos. "Qué chica", redactó encima, reaccionando a su propio pasado en la imagen.

Además de haber publicado el diseño "humanizado" de un plano, también lo hizo con uno arquitectónico, el cual se caracteriza por enfocarse en la obra gruesa de la casa a construir. "Una de mis materias preferidas", reconoció en ese entonces, según se lee en la descripción.

Por último, también reflotó una imagen en la que aparece su escritorio mientras estudiaba. "Noches sin dormir", puso encima.

