"Asumo el delito que cometí hace años": Pololo de Coté López se defiende tras resurgimiento de denuncia en su contra

Luego de que se hiciera público su romance con María José López, el influencer Lucas Lama se convirtió en blanco de críticas. Y es que varios portales de farándula, al indagar más sobre la vida del nuevo novio de la empresaria, revelaron que en el pasado fue denunciado por tráfico de drogas.

El joven de 28 años incluso apareció en televisión, cuando un reportaje mostró el momento en que fue detenido. Ante la polémica, Coté decidió romper el silencio y compartió un mensaje en el que llamó a detener los ataques hacia Lucas y su familia. "Se equivocó, pero eso no lo condena de por vida", afirmó.

Pololo de Coté López se defiende tras resurgimiento de denuncia en su contra

Poco después, el propio afectado se refirió al tema en sus historias de Instagram, donde explicó que, al no ser una persona vinculada al espectáculo, "no entiendo muy bien cómo funciona este mundo". Sin embargo, reconoció su error: "Asumo el delito que cometí hace años".

En esa misma línea, lamentó haberse involucrado en la venta de drogas, especialmente por las consecuencias que eso tuvo para sus seres queridos. "Me arrepiento mucho. Hice sufrir a mi familia y hoy nuevamente están reviviendo esto por mi culpa", expresó.

Además, se refirió a los rumores que señalaban que habría sido denunciado por abuso sexual, los cuales descartó tajantemente: "Nunca más volví a cometer ningún delito y quiero dejar en claro que yo me crié con mi mamá, mi oma (abuela) y mis hermanitas. Para mí, las mujeres son lo más maravilloso de este mundo. Jamás he agredido a una mujer en mi vida".

Finalmente, se dirigió a su actual pareja, a quien agradeció por defenderlo. "Soy un hombre y yo mismo puedo hacerlo. Te amo con toda mi alma. Nunca conocí a alguien que mereciera todo el amor que cabe en este mundo como tú y pienso darte lo mejor de mí y todo lo que mereces", sentenció.

