Denise Rosenthal comparte íntimo video donde aparece llorando: "Tenía pena, rabia y alegría"

09 nov. 2025 - 14:15 hrs.

Tras su más reciente lanzamiento musical, que lleva por título "Rueda de las emociones", Denise Rosenthal ha compartido una serie de reflexiones relacionadas tanto con el contenido de la letra de la canción como con el complejo proceso personal que ha atravesado en los últimos meses.

Algunas de estas confesiones las ha hecho a través de videos en TikTok. Así ocurrió el pasado lunes, cuando publicó un emotivo clip en el que aparece llorando mientras pedaleaba en bicicleta, hasta llegar a un lugar apartado donde se desahoga gritando a los cuatro vientos.

Denise Rosenthal comparte íntimo video que grabó hace 7 meses

"Es un video muy personal, fue un día importante y después de casi siete meses me atrevo a compartirlo. Creo que grabé para dejar un registro porque fue un llanto diferente, lo sentí distinto. Tenía pena, rabia y alegría", relató en el registro mientras las imágenes avanzaban.

En ese contexto, la cantante explicó el origen de cada una de sus emociones: "Pena de no haber sabido escuchar mi rabia, rabia de haber permitido que se transgredieran constantemente todos mis límites, alegría de poder sentir esa rabia, de reconocerla".

Todo esto llevó a la cantante a sacar una profunda reflexión: "Entendí que no hay vuelta atrás, todas las emociones nos quieren decir algo, aprender a escucharlas es el desafío".

En la descripción, complementó la idea escribiendo que es clave "aprender a conocer tus emociones" y recomendó a sus seguidores que "no le tengan tanto miedo a la vulnerabilidad, es hermosa y no tiene nada de malo sentir, aunque vivamos en un mundo en donde a veces es normal avergonzarnos de nuestras emociones en vez de simplemente permitirnos sentirlas".

@deniserosenthal Lección aprendida 🤍💌🫶🏽 Por eso es importante aprender a conocer tus emociones. Mucho amorcito mis amores, hehe 🤍✨🫶🏽 (No le tengan tanto miedo a la vulnerabilidad, es hermosa y no tiene nada de malo sentir, aunque vivamos en un mundo en donde a veces es normal avergonzarnos de nuestras emociones en vez de simplemente permitirnos sentirlas) #LaRuedaDeLasEmociones #Autoconocimiento #SaludMental #Reflexiones ♬ Rueda De Las Emociones - Denise Rosenthal

Si bien Denise no entregó mayores detalles, varios de sus seguidores especularon que este vaivén emocional podría estar vinculado a su quiebre matrimonial con el músico Camilo Zicavo, ocurrido hace poco más de un año.

A mediados de octubre, Zicavo anunció que se convertirá en padre con su nueva pareja, la actriz Daniela Pérez Muñoz.

