"Intentemos juzgar menos": La reflexión de Denise Rosenthal a un año de su separación con Camilo Zicavo

Tras su mediático quiebre matrimonial con el músico Camilo Zicavo —instancia en la que fue acusada de infidelidad—, Denise Rosenthal decidió alejarse de las redes sociales para enfocarse en su bienestar personal y su salud.

A mediados de marzo regresó a Instagram y desde entonces comenzó a mostrar parte del proceso creativo de su nueva canción, "Rueda de las Emociones", que finalmente lanzó el pasado 23 de octubre. Coincidentemente, por esas mismas fechas, Camilo anunció que será padre junto a su nueva pareja, Daniela Pérez.

La reflexión de Denise Rosenthal a un año de su separación con Camilo Zicavo

En ese contexto, la cantante ha compartido con sus seguidores una frase del escritor y filósofo Ralph Waldo Emerson, que señala que "lo que dejamos atrás y lo que tenemos por delante son asuntos diminutos comparados con lo que tenemos en nuestro interior".

En el post que compartió en sus historias de Instagram, Rosenthal escribió "diminutos francamente" y luego publicó un video en el que profundizó en el tema, destacando que le encantó la frase de Waldo Emerson.

Además, aprovechó de hacer una profunda reflexión al respecto: "Es mucho más fácil creer que las emociones siempre están vinculadas con algo externo, y la verdad que creo que el proceso como de autoconocerse, de encontrarse con recovecos que probablemente una nunca vio de una misma, es un proceso que tiene altas complejidades".

"Es de valiente, la vulnerabilidad es parte de nuestra fuerza. Y creo que hace caleta de falta la educación de salud mental en nuestra sociedad", complementó.

En esa línea, hizo un llamado a reflexionar sobre la complejidad emocional que pueden vivir algunas personas: "Solo quiero dejar un mensajito para que tomemos cada vez más consciencia de que uno nunca sabe lo que existe en el mundo interior de la otra persona”.

"Intentemos juzgar menos, uno jamás se imagina por todo lo que la otra persona pueda o no estar pasando. Basta de compararnos de sí esta hizo o no o de proyectar nuestras cosas en los demás. A veces, como que eso es lo más sencillo, ¿no?", enfatizó.

Finalmente, envió un mensaje a aquellas personas que puedan estar atravesando un momento difícil: "Lo están haciendo bien, son valientes, respeten sus tiempos, tengan paciencia, tengan su foco".

