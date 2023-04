"Gracias por coincidir contigo en esta vida": Laura Prieto felicita a su hija "clon" por su cumpleaños

15 abr. 2023 - 19:00 hrs.

La actriz y modelo uruguaya, Laura Prieto, llegó hace 20 años a Chile, donde se hizo conocida por participar en diversos programas de televisión, como "El Último Pasajero", "Calle 7" y "Yingo".

La mujer tiene una hija, Tábata, quien hizo su debut oficial en los eventos en compañía de su madre a mediados de 2022, cuando la secundó en una actividad de lanzamiento de una nueva línea de carteras.

Prieto se muestra muy orgullosa y feliz sobre su "pequeña", quien estuvo de cumpleaños ayer, viernes 14 de abril. Por lo mismo, la modelo le dedicó unas tiernas palabras en sus redes sociales.

¿Qué dijo?

La modelo e influencer escribió en su cuenta oficial de Instagram: "Feliz cumple hija mía. Gracias por coincidir contigo en esta vida… aprendo tanto de ti!!!".

Además, agregó: "Orgullosa de la mujer que eres!", junto a dos fotografías de ambas en las afueras de un local de comida.

La publicación, que ya acumula más de 25 mil "Me gusta", recibió comentarios de amigas y fans de Laura, entre los que decían "divinas", "Me muero que grande que está!", "Wooowww!!! Ya parecen hermanas!" y "Que lindas ! Felicidades".

"Es tímida"

Cuando Tábata participó en el lanzamiento de su colección de carteras en 2022, Laura Prieto dijo sobre su hija que "siempre la he resguardado un montón y ahora se quiso hacer presente porque era mi evento, pero nunca le he inculcado en seguir mis pasos. De hecho, soy súper cuidadosa y trato de no mostrarla mucho en mis redes sociales".

"Ella está concentrada en su vida, sus estudios, en lo que se tiene que enfocar una niña de 17 años. A ella no le gustan mucho los medios, es tímida. Y a mí tampoco me gusta exponerla porque todavía es chiquitita", señaló en esa ocasión.

"Ella es 'low profile' (bajo perfil). Mil veces me han llamado de distintos medios y campañas y no me interesa", cerró.

